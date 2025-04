"Nu poate funcţiona la nesfârşit". Daniel Pancu, semnal de alarmă după ce Rapid a învins-o pe Dinamo - Antena Sport

Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, în etapa a 3-a de play-off. Selecţionerul U21 a transmis că formaţia lui Marius Şumudică trebuie să profite mai mult de ocaziile create.

Daniel Pancu a oferit declaraţii şi despre Dinamo. Acesta a transmis că formaţia lui Zeljko Kopic ar fi arătat altfel, dacă ar fi avut toţi jucătorii apţi.

Daniel Pancu, semnal de alarmă după ce Rapid a învins-o pe Dinamo

Daniel Pancu a mai remarcat pasa oferită de Răzvan Onea, la golul marcat de Elvir Koljic. Acesta l-a lăudat şi pe Alexandru Dobre, pentru fazele ofensive create.

„Victoria e meritată pentru Rapid. Dinamo, dacă are absențe, nu are un lot… Oricum, Dinamo a făcut un sezon peste media lotului, dar nu peste a primului 11. Dinamo are un prim 11 bun. Fundașii centrali, Boateng și Homawoo, sunt buni. Boateng a ieșit la pauză, Homawoo nu a jucat deloc.

E o altă echipă cu ei. Cei 3 mijlocași sunt un motor mare în unele momente. Dinamo a avut posesia, o echipă mai omogenă. Rapid, aceeași echipă periculoasă când are spații, aseară au fost Dobre și Micovschi periculoși.