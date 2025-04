"Nu știu cum se poate explica" Gică Hagi anunță schimbări după Farul – Hermannstadt 1-1: "Acesta e minusul" - Antena Sport

Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța, a vorbit după remiza obținută de echipa sa pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, scor 1-1. Echipa lui Marius Măldărușanu a deschis scorul prin Ianis Stoica, în minutul 37. Farul a restabilit egalitatea în minutul 67, prin Eduard Radaslavescu.

Chiar dacă formația de la malul mării a avut șansa de a marca și golul al doilea, atunci când Denis Alibec a lovit bara, Gică Hagi nu a trecut peste prima repriză slabă făcută de jucătorii săi.

Gică Hagi, nemulțumit de prima repriză din Farul – Hermannstadt 1-1: „Trebuie să fim conectați din primul minut”

Gică Hagi a fost dezamăgit de modul în care au început jucătorii săi partida și a anunțat că urmează s facă schimbări în echipă, înaintea ultimelor meciuri din sezon. Pe lângă meciurile din play-out, Farul este cu gândul și la semifinala din Cupa României, acolo unde o va întâlni pe CFR Cluj:

„Eu știu. Acesta este adevărul. V-am zis că o să suferim. Nu știu cum se poate explica că o repriză joci și alta nu. Trebuie să fim conectați din primul minut. Acesta este minusul nostru și trebuie să schimbăm. În a doua repriză am avut altă atitudine. Băieții au făcut un lucru bun a doua repriză, au dat ce au putut. Au recuperat. Puteam să marcăm 2-3 goluri iar. Prima repriză ne costă, plecăm cu un dezavantaj. Avem potențial.

Nu am tras un șut la poartă în prima repriză, nu am ajuns la poartă. În a doua repriză am pasat, am șutat la poartă. Nu are legătură cu presiunea din clasament. Trebuie să vorbim despre acest lucru și să schimbăm. Vom vedea ce va fi în Cupă, jucăm în intermediară și trebuie să avem prospețime. Avem o zi pauză și de luni suntem la treabă. Vom vedea ce decizii vom lua”, a declarat Gică Hagi, potrivit digisport.ro.