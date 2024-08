"Nu ştiu de ce se întâmplă asta!" Ştefan Târnovanu, discurs vehement după FCSB - Farul 3-2! Ce a spus de returul cu Sparta - Antena Sport

Ştefan Târnovanu, discurs vehement după FCSB - Farul 3-2 Ştefan Târnovanu, în timpul unui meci / Profimedia Images Ştefan Târnovanu a avut un discurs vehement după FCSB – Farul 3-2. Portarul campioanei a spus că nu înţelege de ce primeşte gol la fiecare ocazie a adversarilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Târnovanu a vorbit şi despre returul cu Sparta Praga şi a spus că tot ce contează este calificarea în playoff-ul Ligii Campionilor. Ştefan Târnovanu, discurs vehement după FCSB – Farul 3-2 „Un meci pe care l-am început prost. Nu pot să înţeleg de ce, dar în partea bună am întors jocul şi asta e cel mai important pentru mine. Poate că data viitoare vor intra rezervele şi vor decide meciul. Luăm gol la aproape fiecare fază a adversarilor. Nu ştiu de ce, dar vom regla asta. Ne gândim la meciul care urmează de fiecare dată. Ne dorim din suflet să îl îndeplinim. Le mulţumim fanilor pentru interes. La calificare ne gândim, nu contează cum, important e să ne calificăm. Nu am avut şansă să câştigăm la ei, sper să o facem acolo”, a spus Ştefan Târnovanu la digisport.ro. Darius Olaru nu se gândește la situația FCSB-ului din campionat Darius Olaru nu se gândește la stiuația FCSB-ului din campionat! Căpitanul roș-albaștrilor, care a reușit o „dublă” în duelul cu echipa lui Gică Hagi, a vorbit sincer la interviu despre situația formației sale. „În campionat nu stăm foarte bine, avem nevoie să strângem puncte, să revenim acolo unde ne este locul. Nu mă gândeam la poziția din clasament, știam că avem nevoie de victorie și ne bucurăm că am reușit să o obținem. Reclamă

Reclamă 4

Cred că toată echipa a jucat bine, am avut multe ocazii în prima repriză. Avem și destul de mult ghinion, primim goluri deviate. Au avut 2 șuturi către poartă și am primit 2 goluri. Așa a fost să fie, ne bucurăm că am reușit să întoarcem rezultatul.

Știm că începuturile de sezon nu le gestionăm bine. Sezonul trecut a fost diferit, am reușit să câștigăm campionatul. Trebuie să gestionăm mult mai bine meciurile astea, sunt puncte importante și mai târziu vom alerga după ele.

Este cel mai apropiat obiectiv pentru noi, să ajungem în Liga Campionilor. Este visul nostru, pentru asta am muncit anul trecut. Am câștigat campionatul degeaba dacă nu avem rezultate în Europa. Trebuie să facem mai multe puncte și în campionat, dar gândul nostru e la Europa.

Reclamă

Sunt sigur că suporterii vor umple stadionul la meciul cu Sparta și că îi vom face fericiți. Sunt mai bine acum, am simțit ceva la genunchi în tur. Încer să fiu pregătit pentru returul cu Sparta”, a spus Darius Olaru, la digisport.ro.