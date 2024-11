„Nu sunt vânător de clauze!” Costel Gâlcă a dat cărțile pe față despre plecarea de la Universitatea Craiova, după 1-1 cu FCSB - Antena Sport

Costel Gâlcă a dat cărțile pe față despre plecarea de la Universitatea Craiova, după 1-1 cu FCSB Costel Gâlcă, în timpul unui meci la Universitatea Craiova/ Hepta Costel Gâlcă a dat cărțile pe față, despre plecarea de la Universitatea Craiova, după remiza din derby-ul cu FCSB. Antrenorul oltenilor a reamintit care este obiectivul său pe banca oltenilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gâlcă a transmis ferm că nu așteaptă să i se plătească clauza de reziliere, care este în valoare de jumătate de milion de euro. Costel Gâlcă a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova, după 1-1 cu FCSB Antrenorul oltenilor a transmis ferm faptul că nu s-a pus problema să plece de pe banca Universității Craiova, în ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă. Gâlcă a transmis că are sarcina de a duce echipa în play-off, în acest sezon. Acesta înțelege nemulțumirea oltenilor, ținând cont de înfrângerile suferite în Cupa României și în ultimele runde din Liga 1. „Hai să vă spun, există o clauză care îmi asigură continuitatea muncii. Nimic mai mult. Am vazut fel și fel de discuții în mass-media dar nu au fost probleme. Unii speculează. Nu sunt un „vânător de clauze”, sunt aici pentru a continua, și așa cred că antrenorii ar trebui să aibă siguranță pentru a lucra. Reclamă

Când se termină sezonul regular, echipa trebuie să fie în primele 6.

Nu s-a pus problema de plecare în niciun moment. E normal să fii nemulțumit după ce pierzi în cupă și echipa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte. Dar sunt mulțumit, având în vedere că nu am avut toți jucătorii valizi. Cu siguranță am fi arătat altfel și am fi avut alt ritm de joc.

V-am spus, încercăm să câștigăm fiecare meci, e important să creștem și să acumulăm puncte din 3 în 3”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1.

Final dramatic în Universitatea Craiova – FCSB În minutul 90+3, arbitrul a dictat penalty pentru FCSB, în urma unui henţ comis în careu de Maldonado. Florin Tănase se pregătea să execute lovitura de la 11 metri, însă centralul Florin Andrei a anulat faza, după indicaţiile primite din camera VAR, de la Ovidiu Haţegan. Luis Phelipe era în poziţie de offsaid, în momentul în care a şutat spre poarta lui Laurenţiu Popescu, şi Dennis Maldonado a comis henţul. Ulterior, în minutul 90+9, Baba Alhassan l-a faultat pe acelaşi Maldonado şi a primit al doilea cartonaş galben, după ce arbitrul Florin Andrei a revăzut faza cu ajutorul arbitrajului video. Un alt jucător de la FCSB a fost eliminat la aceeaşi fază. Joyskim Dawa a protestat, după ce Baba Alhassan a fost trimis la vestiare mai devreme, şi a primit şi el al doilea cartonaş galben.

