Florentin Petre a anunţat câte bilete s-au vândut pentru Dinamo - FCSB: "Este unic acest derby!". Aşteaptă o atmosferă fabuloasă - Antena Sport

Echipa lui Gigi Becali urcă pe loc de play-off în cazul unei victorii cu Dinamo. Jucătorii lui Elias Charalambous sunt în mare formă – au patru succese la rând, în toate competiţiile.

Gigi Becali, toate detaliile despre derby-ul cu Dinamo!

Patronul de la FCSB a dezvăluit că Florin Tănase nu va juca împotriva lui Dinamo. De asemenea, Becali a vorbit și despre situația lui Ngezana, despre care a transmis că este incert pentru marele duel.

De asemenea, Gigi Becali a dat asigurări că Octavian Popescu va juca în meciul de duminică. Recent, „Tavi” a făcut spectacol în România U21 – Elveția U21 3-1 și s-a calificat, alături de selecționata lui Daniel Pancu, la EURO 2025.

„(n.r. În perspectiva meciului cu Dinamo, va fi un derby echilibrat?) E posibil, ei nu au o echipă extraordinar de valoroasă. Au un antrenor bun care îi pune să joace, au posesie. Mie îmi place cum joacă Dinamo.

Tănase nu e, e posibil şi Ngezana să nu fie. El şi-a revenit, s-a antrenat cu echipa, dar nu are ritm. Nu are viteza de joc, iuţeala aia. E posibil, astăzi spuneau că ar fi bine să nu jucăm cu el că nu are ritm de joc.

(n.r. Vă pasă de meciul cu Dinamo mai mult decât de un alt meci sau sunt doar 3 puncte?) Nu e aşa. Până acum nu m-a interesat că e Dinamo, că e Rapid, 3 puncte, cutare.

Am început şi eu să înţeleg fanatismul suporterilor. Cu Dinamo contează mai mult decât cu celelalte echipe. Suporterii asta vor, trebuie să le faci pe plac. Eu nu le-am avut până acum pe astea.