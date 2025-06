Gigi Becali a stabilit clasamentul final pentru sezonul viitor. Ironii pentru rivalul Dan Şucu: "Săracul, se zbate" - Antena Sport

De Șucu îmi pare foarte rău de el. Săracul, se zbate, e păcat să nu ia și el locul 4″, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali l-a comparat pe Dennis Politic cu Gică Hagi

Gigi Becali l-a comparat pe Dennis Politic cu Gică Hagi. Patronul de la FCSB a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului transferat în această vară, de la rivala Dinamo.

“La Politic am descoperit ce are. Pe un picior are 110, pe unul 70. La test izochinetic. Să vedem de unde are. Orice mică chestiune se duce la C1-C2 și de aici pleacă totul. Medicina… Îl echilibrăm, e puternic și de aia se rupe. Echilibrăm, cum am făcut cu Chiricheș, care a făcut operație la cerul gurii.