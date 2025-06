Gigi Becali l-a comparat pe Dennis Politic cu Gică Hagi: "Are o nobleţe, un rafinament". Ce a spus despre accidentarea lui - Antena Sport

“La Politic am descoperit ce are. Pe un picior are 110, pe unul 70. La test izochinetic. Să vedem de unde are. Orice mică chestiune se duce la C1-C2 și de aici pleacă totul. Medicina… Îl echilibrăm, e puternic și de aia se rupe. Echilibrăm, cum am făcut cu Chiricheș, care a făcut operație la cerul gurii.

Patronul campioanei are mare încredere în noul său transfer, mărturisind că a insistat pentru aducerea sa la echipă. Becali a transmis că mijlocaşul îi aminteşte de Gică Hagi.

Am insistat mult pentru Politic, pentru că are o noblețe, un rafinament. Se plimbă cu mingea, are un fel de a fi de fotbalist adevărat. Intră cu mingea în adversar. Așa făcea Hagi, intra în adversar. Parcă el era vijelie și ăla rămânea pe loc. Și Man face asta”, a declarat Gigi Becali.

“Pregătit pentru criticile lui Gigi Becali?” Dennis Politic a oferit răspunsul

Dennis Politic a fost întrebat dacă e pregătit pentru criticile lui Gigi Becali şi a oferit un răspuns ferm. Mijlocaşul a subliniat că se aşteaptă la astfel de reacţii acide din partea patronului de la FCSB, însă a subliniat că vrea să-şi demonstreze calităţile pe teren.

“Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt nerăbdător să-mi întâlnesc noii colegi, sper să mă integrez cât mai repede şi să-mi ajut echipa cât de mult pot. Nu prea am reuşit să mă întâlnesc cu foarte mulţi, am început un pic mai devreme, am mers la bază, m-am întâlnit cu Ovi Kurti. M-am întâlnit cu câţiva băieţi şi mi s-au părut foarte de treabă.