„O să vedeți” Ilie Dumitrescu l-a făcut praf pe Aaron Boupendza, după reacția la adresa fanilor din Giulești - Antena Sport

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Aaron Boupendza este de 4 milioane de euro. Jucătorul a disputat până acum șase meciuri pentru Rapid și a reușit să înscrie două goluri în partidele jucate pentru echipa bucureșteană.

Aaron Boupendza a rupt tăcerea după ce a intrat în conflict cu fanii Rapidului

Aaron Boupendza a rupt tăcerea după ce le-a transmis fanilor Rapidului care îl contestau să tacă. Boupendza a avut o reacţie nervoasă în minutul 82, când Marius Şumudică a decis să îl înlocuiască cu Alex Dobre. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a spus că nu are nimic cu fanii care l-au contestat şi a spus că a dat totul pe teren.

„Încă ne luptăm. Am jucat acasă, a fost un derby, uneori e greu. Noi vrem să câștigăm. Nu s-a întâmplat nimic cu fanii. Nu vreau să comentez. Vreau ca fanii să ne susțină. Noi vrem să câștigăm. Avem nevoie de ei mereu. Nu intrăm pe teren să facem egal. Nu le-am oferit rezultatul dorit, dar am dat tot ce am putut.

