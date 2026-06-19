OUT de la FCSB. Jucătorul pleacă gratis, după ce Gigi Becali şi-a dat acordul

FCSB se pregăteşte de sezonul viitor, iar în lotul lui Marius Baciu se produc mai multe schimbări. Laurenţiu Vlăsceanu (21 de ani) urmează să se despartă şi el de formaţia roş-albastră.

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Tânărul fundaş stânga a fost împrumutat de FCSB, în sezonul trecut, la UTA şi la Unirea Slobozia. Alături de ialomiţeni, Vlăsceanu a retrogradat în Liga a 2-a.

Laurenţiu Vlăsceanu e OUT de la FCSB

Gigi Becali a decis să renunţe la serviciile tânărului fundaş, pentru sezonul viitor. Conform jurnalistului Emanuel Roşu, Laurenţiu Vlăsceanu a primit acordul de a pleca gratis de la formaţia roş-albastră.

După despărţirea de FCSB, Laurenţiu Vlăsceanu nu duce lipsă de oferte. Mai multe cluburi s-au interesat de tânărul fundaş, urmând ca el să ia decizia finală în privinţa viitorului său.

Laurenţiu Vlăsceanu a fost transferat de FCSB în vara lui 2022, de la Academica Clinceni. Un sezon mai târziu, fundaşul a fost împrumutat de roş-albaştri la Unirea Slobozia. În vara lui 2025, Vlăsceanu a fost cedat la UTA, iar ulterior s-a întors la ialomiţeni, la jumătatea sezonului.