Suma infimă plătită de FCSB pentru primul jucător transferat în vară

FCSB a oficializat joi seara primul transfer al verii în persoana lui Ronny Labonne, un fundaș dreapta din Martinica venit din liga a treia franceză, de la Caen. Jucătorul de 28 de ani poate să fie considerat un “chilipir” de roș-albaștri, ținând cont de cât de puțin a trebuit să plătească oficialii clubului pentru a obține semnătura sa.

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FCSB este gata să se întărească pentru noul sezon după o stagiune dezamăgitoare, fără play-off, care a fost salvată doar de calificarea în preliminariile Conference League după două baraje cu FC Botoșani și Dinamo. Roș-albaștrii au fost asociați cu diverse zvonuri legate de transferuri, însă prima mutare oficială a venit de nicăieri.

FCSB a dat doar 150.000 de euro pentru Labonne

Joi seara, FCSB a anunțat că a semnat cu Ronny Labonne, un fundaș dreapta, în contextul în care în ultimele zile s-a vorbit despre aducerea lui Shaquil Delos, un alt apărător care evolua pe acea bandă. La nici 24 de ore distanță de la oficializarea mutării de către roș-albaștri, s-a aflat și suma pe care a dat-o clubul din capitala României.

Potrivit gsp.ro, FCSB a plătit 150.000 de euro pentru a obține semnătura lui Labonne, care mai avea contract cu cei de la Caen până în 2027. Suma respectivă este una infimă în raport cu bugetul roș-albaștrilor și banii pe care Gigi Becali i-a oferit în trecut pentru diverse mutări.

În sezonul trecut, Labonne a adunat 26 de meciuri pentru Caen, marcând două goluri și oferind patru pase decisive. În sezonul precedent, fotbalistul din Martinica a evoluat atât în banda dreaptă, cât și în cea stângă pe posturile de mijlocaș și fundaș.