Ovidiu Sabău anunţă revoluţia la U Cluj după ratarea Conference League: "Vom decide cine va rămâne, fără sentimente" - Antena Sport

Ovidiu Sabău anunţă revoluţia la U Cluj după ratarea Conference League. Ardelenii au pierdut la penalty-uri prezenţa în Europa, împotriva Universităţii Craiova. Vor pleca mai mulţi jucători, anunţă Sabău.

„Din păcate, am fost din nou acolo, e a doua oară când ratăm la penalty-uri şi nu mergem mai departe. E dezamăgire mare, toţi sunt foarte afectaţi. Aveam posibilitatea să facem istorie, era important pentru viitorul acestui club, pentru viitorul nostru.

Efectiv nu am vrut să privesc penalty-urile. În unele momente, am avut un sezon bun. Am fost la un pas de play-off. Am ratat fără să avem un joc spectaculos. Cu Voluntari am ratat o ocazie imensă. Cu multe momente bune, frumoase, dar şi cu momente mai puţin plăcute.

La cald, nu vreau să iau decizii. Mâine vom avea o discuţie, vom decide cine va rămâne şi cine va pleca. Trebuie să fim atenţi, fără sentimente, emoţional. Pentru mine, este un eşec. E un obiectiv ratat. Eu sunt foarte dezamăgit”, a spus Sabău, citat de digisport.ro.

Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Universitatea Craiova a învins Universitatea Cluj, duminică, scor 6-5 în urma loviturilor de departajare, şi va evolua în turul doi preliminar al Conference League.