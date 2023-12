Paul Papp, reacție nervoasă după ce a fost eliminat în Petrolul - Rapid 0-0: „Lasă, mă, jocul să meargă! E fotbal de bărbați” - Antena Sport

Reclamă

„Lasă, mă, jocul să meargă, e fotbal de bărbați. Despre ce vorbim. La Farul mi-a dat Mazilu cu genunchiul în nas, mi-a spus arbitrul că nu a vrut să mă lovească și eu am fractură nazală. Nici Țicu nu a vrut să îi rupă piciorul adversarului. Hanca a fost operat. Arbitrază, mă, în spiritul jocului! ”, a spus Paul Papp, la finalul partidei.

Fundașul echipei din Ploiești a fost eliminat în minutul 82 al duelului, după ce a văzut al doilea cartonaș galben. Acesta a avut o discuție foarte aprinsă cu oficlaii partidei, înainte de a merge spre vestiarele arenei „Ilie Oană”.

Cristi Săpunaru, mesaj acid după ce Rapid a remizat cu Petrolul

„A fost dificil, în minutul 6 am rămas în 10. Au o echipă bună, mergem mai departe. Nu sunt mulţumit de rezultat, aveam nevoie de victorie. Dar sunt mulumit de atitudinea celor care au fost în teren. E o perioadă grea, trebuie să trecem peste, dacă vrem să fim acolo sus. Obiectivele nu sunt stabilite doar de conducere. Mai avem un meci, la Farul, mergem să câştigăm. După avem pauză, cantonament, vor veni şi jucătorii accidentaţi şi trebuie să atacăm primele locuri.

Am avut om în minus şi a trebuit să schimbăm. I-am asigurat pe suporteri că echipa va da 100%, cât voi fi aici. Echipa va juca pentru a câştiga. Nu am auzit de ultimatum, nu ştiu cine a dat asta. Nu a fost vorba de aşa ceva. Să ne dea şi nouă ultimatum, am fost penibili. Să nu dea antrenorului ultimatum, să dea pentru toată echipa.

Nu a fost un dialog cu Cristiano Bergodi, a fost între noi. Nu se pune problema ca antrenorul să fie de vină pentru greşelile noastre din teren. Sperăm să ne rezolvăm toate probleme, când ne întoarcem din vacanţă să câştigăm. Nu avem emoţii pentru play-off, mă gândesc doar la fiecare meci. Avem meciul cu Farul, mă gândesc la el”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

