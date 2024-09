Petrolul - Hermannstadt 4-1! „Lupii” lui Mehmet Topal au făcut spectacol! Mihnea Rădulescu, „dublă” de senzație - Antena Sport

Marius Măldărășanu, după Petrolul – Hermannstadt 4-1

Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, a declarat faptul că echipa sa a avut ocazii în primele minute ale partidei, însă a recunoscut faptul că echipa sa a fost depășită de Petrolul.

”Avem ocazii singur cu portarul, in minutul 3 puteam avea gol. Şi la pauza le-am zis ca orice gol ne poate băga în joc. Eram sigur că putem marca. Dar a venit faza si ne-a dat totul peste cap. A venit golul 4 si parca acolo s-a cam stricat totul. Asta spune multe! E un meci pe care trebuie să îl uităm cât mai repede. Sunt puncte mari pentru ei, felicit Petrolul. Din păcate noi luăm goluri, trebuie să reglăm! Am jucători cu calitate, cred în toţi. Murgia dă tot, a profitat de încrederea mea, are putere”, a declarat Măldărăşanu, la digisport.ro.