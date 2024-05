"Pitbull" Tony da Silva, euforic după victoria cu Hermannstadt: "Muream pe teren, mușcam din adversar"! Ce a spus de Măldărăşanu - Antena Sport

Am fost concentrați, am urmărit planul jocului și am zis că era nevoie de tupeu. Un meci echilibrat, Hermmanstadt are o echipă foarte bună, Măldărășanu e un antrenor de top. Jos pălăria pentru ce a făcut în acest an.

Fiecare meci e dificil, are istoria lui. Trebuie să ne recuperăm până duminică, să vedem dacă ne salvăm direct sau mergem la baraj. Acești jucători, acest club, acest oraș merită să fie în SuperLigă.

Pe teren depindeam de mine, muream pe teren, mușcam din adversar. Pe bară e mai greu, se trăiește altfel meciul. Avem nevoie de energie pentru următorul meci. Paște fericit tuturor!”, a declarat Tony Da Silva imediat după meci, pentru digisport.ro.

Poli Iaşi a obţinut o victorie uriaşă cu Hermannstadt în lupta pentru rămânerea în Liga 1! Victoria ieşenilor, în deplasare, cu 1-0, o duce pe Dinamo şi mai aproape de Liga 2.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Bettaleb, în minutul 74. La finalul meciului, suporterii lui Hermannstadt le-au strigat jucătorilor „Ruşine, ruşine să vă fie!”.

Hermannstadt: Căbuz – R. Opruţ (Jipa – 84), Ionuţ Stoica, V. Găman, M. Butean – Ianis Stoica, Mino Sota (D. Iancu – 46), A. Murgia, S. Balaure (Oroian – 73) – C. Neguţ (Fonseca – 72), G. Iancu (Paraschiv – 46). Antrenor: Marius Măldărăşanu Poli Iaşi: S. Lung – T. Todoroski, F. Ilie, N. Samayoa, R. Ispas – A. Roman (Bouhenna – 88), J. Marchioni, C. Itu (Jatoba – 70), S. Stefanovici – S. Harrison (Buş – 56), A. Bettaieb (Allanzinho – 88). Antrenor: Tony da Silva Meciul a fost arbitrat de Ionuţ Coza. Cum arată acum clasamentul în play-out: „Am pătimit împreună" Mesajul postat de oficialii lui Dinamo în ziua de Paște. Ce le-au transmis fanilor, după 3-3 cu U Cluj Iată mesajul postat de oficialii lui Dinamo în ziua de Paște. Reprezentanții clubului din Ștefan cel Mare au făcut o postare, pe rețelele de socializare, pentru toți fanii echipei. Dinamo a mai făcut un pas greșit în lupa pentru salvare, în partida cu U Cluj, care s-a jucat sâmbătă. „Câinii" lui Kopic au fost egalați în ultimele momente ale duelului, iar scorul final a fost de 3-3. Partida a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Pe lângă urările obișnuite zilei de Paște, oficialii lui Dinamo au mai transmis un mesaj special, pentru fanii echipei. Aceștia au menționat că toți suporterii clubului au suferit pentru echipă în cadrul acestui sezon, care se poate încheia cu o nouă retrogradare a formației din Ștefan cel Mare. "PAȘTE FERICIT!

Bucuria Învierii Domnului, cea mai importantă sărbătoare a creştinităţii, ne aduce tuturor linişte, lumină și iertare.

Am pătimit, împreună, pentru Dinamo în acest sezon încercat.

E momentul să privim cu încredere, cu speranță, spre ziua de mâine.

HRISTOS A ÎNVIAT!”, a fost mesajul postat de oficialii lui Dinamo, pe rețelele de socializare.

Ultimul meci al „câinilor”, din acest sezon, va fi împortiva celor de la UTA Arad, pe data de 12 mai. Pentru a se salva, Dinamo are nevoie de o victorie și de rezultate favorabile în meciurile celorlalte echipe aflate în zona roșie a clasamentului.

