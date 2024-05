„Am pătimit împreună” Mesajul postat de oficialii lui Dinamo în ziua de Paște. Ce le-au transmis fanilor, după 3-3 cu U Cluj - Antena Sport

Ultimul meci al „câinilor”, din acest sezon, va fi împortiva celor de la UTA Arad, pe data de 12 mai. Pentru a se salva, Dinamo are nevoie de o victorie și de rezultate favorabile în meciurile celorlalte echipe aflate în zona roșie a clasamentului.

Florin Prunea s-a prăbuşit emoţional după dezastrul de la Dinamo

Florin Prunea e de părere că Dinamo are un lot extrem de slab şi că nu este întâmplător că echipa lui Kopic a primit foarte multe goluri după minutul 90.

”Dinamo are una dintre cele mai slabe bănci din Liga 1. Banca e teribil de slabă. Dacă Dinamo avea un atacant pe bancă, altul era rezultatul. E inadmisibil să nu am o soluție pe bancă. Sunt niște greșeli inimaginabile să am o asemenea bancă atunci când e război și e focul cât casa.



Mă uit pe bancă, nu ai soluții. Iei gol în minutul 90, nu e întâmplător. Tot de aici pleacă.

Este inimaginabil, banca este ceva… Nu am ceva să aleg de acolo. Știți câți jucători a transferat Kopic? Trei mari și lați. Pe Velkovski, pe Milanov și pe Pavicic. Atât!

Ăștia trei. În rest, pe toți ceilalți i-au transferat specialiștii de acolo, cei care au nu știu ce școli și stau pe salarii de câte 7.500 de euro pe lună”, a spus Florin Prunea la digisport.ro.