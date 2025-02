Preşedintele Petrolului, atac fără precedent, după meciul cu UTA: "A fost japcă! Sebi Colțescu nu ar fi făcut de capul lui așa ceva" - Antena Sport

Claudiu Tudor a lansat un atac fără precedent după Petrolul – UTA 0-1. Preşedintele „lupilor galbeni” a acuzat arbitrajul, după cele două goluri anulate cu VAR. Finalul partidei a adus şi o bătaie la vestiare.

„Aseară am fost foarte cumpătat. Am învățat să nu am reacții la cald, Dar după ce am ajuns acasă și am văzut fazele… Mare nenorocire s-a întâmplat. Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva în 2025. Nu am putut dormi toată noaptea. A fost japcă!

Claudiu Tudor, după Petrolul – UTA 0-1: „Nu credeam că Sebi Colțescu putea face așa ceva”

Nu credeam că Sebi Colțescu putea face așa ceva! Cum să anuleze golurile? O să facem memoriu și împotriva lui Antonie. Nu vrem să nu ne mai arbitreze Antonie. Nu mai vrem oameni falși! Lui Roche de ce i se dă galben? Nu scoate niciun cuvânt. Are 3 galbene și îl primește pe al patrulea și stă etapa viitoare.

Cu Sebi Colțescu nu am avut niciodată probleme. Nu îmi vine să cred că a făcut așa ceva. Dar Antonie… Colțescu are faza sub control la primul gol anulat. Normal că ne gândim cine și de ce a făcut așa ceva. Sebi Colțescu nu ar fi făcut de capul lui așa ceva. Le era frică că vom egala la ultimul corner? De ce nu s-a lăsat să fie executat? Nu ai cum să anulezi primul gol! Și nici la golul doi nu poți spune.

Hanca nu l-a înjurat pe Colțescu. A zis «De ce ai decis așa la golul doi?». Apoi i-a dat roșu. Toată lumea întreabă, nu l-a înjurat nimeni. Apoi Hanca întreabă «De ce mi-ai dat galben?». Și primește roșu. Nimeni nu e agresiv, nimeni nu-l atacă. Da, e și vina lui Hanca pentru că nu a plecat de acolo imediat.