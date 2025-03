Presiune uriaşă pe Mirel Rădoi! Ce i-a cerut Mihai Rotaru după victoria cu Rapid: "Muncim din greu" - Antena Sport

Craiova lui Mirel Rădoi a dat lovitura în Giuleşti. S-a impus în faţa celor de la Rapid, după un gol marcat în prelungirile partidei de Alexandru Mitriţă, scor 2-1. După aceste 3 puncte câştigate, oltenii au urcat pe primul loc în Liga 1 şi visează la primul titlu.

La finalul meciului, patronul Mihai Rotaru s-a dezlănţuit. I-a trasat un obiectiv clar lui Mirel Rădoi. Spune că e obligat să câştige titlul în acest sezon de Liga 1 şi să califice echipa într-o grupă de cupe europene.

Mihai Rotaru i-a stabilit obiectivul lui Mirel Rădoi

Craiova lui Mirel Rădoi a dat lovitura în Giuleşti. A câştigat cu 2-1 şi e pe primul loc în Liga 1. ”Muncim din greu pentru a ajunge într-o cupă europeană. Am fost foarte aproape cu Hapoel Beer Sheva, când puteam să trecem de ei. A fost o dezamăgire și o frustrare că nu am reușit să ne calificăm în grupe. E un ‘must’ (n.r. obligație) pentru noi: câștigarea campionatului și calificarea în grupele unei cupe europene!”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

În urma acestei victorii, echipa pregătită de Mirel Rădoi a acumulat 32 de puncte, după două etape disputate în play-off. Rivalele CFR Cluj şi FCSB au rămas la două, respectiv 3 puncte în spate, dar au şi un meci mai puţin disputat. Campioana are Derby de România în această seară, contra celor de la Dinamo. Disputa are loc pe Arena Naţională, de la ora 20.30. De partea cealaltă, echipa din Gruia are derby-ul Clujului, luni seara, de la ora 20.30, contra celor de la Universitatea Cluj. De partea cealaltă, cei de la Rapid au rămas pe ultimul loc în play-off şi sunt din ce în ce mai departe de un loc de cupă europeană, obiectivul propus de conducerea clubului. Echipa lui Marius Şumudică are însă şi varianta Cupei României. Acolo evoluează în sferturile de finală contra echipei de ligă secundă, Metalul Buzău.