Programul etapei a 7-a din play-off. Când se joacă derby-ul FCSB - Dinamo - Antena Sport

Vineri, 2 mai, ora 17:30: Poli Iași – Sepsi

Sâmbătă, 3 mai, ora 15:00: FC Botoșani – Unirea Slobozia

Sâmbătă, 3 mai, ora 17:30: Farul Constanța – Gloria Buzău

Duminică, 4 mai, ora 20:45: Oțelul Galați – Hermannstadt

Luni, 5 mai, ora 17:30: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Gigi Becali, mesaj direct pentru Dan Petrescu înainte de FCSB – CFR Cluj

Gigi Becali i-a transmis un mesaj direct lui Dan Petrescu, înaintea confruntării dintre FCSB și CFR Cluj, din următoarea rundă de play-off. Patronul de la FCSB a dezvăluit echipa de start și a declarat că „Bursucului” îi e „frică” să facă același lucru.

„Dacă e bine, Gheorghiță o să fie titular și Miculesc vârf. Ai văzut, bă? Îi zic și echipa lui Dan Petrescu! Am zis-o, gata, ce să mai! I-am dat și echipa, na!

În poartă Târnovanu, în stânga Radunovic, dreapta Crețu, centrali Mihai Popescu cu Ngezana – Chiricheș, Șut, Tănase, Cisotti, Gheorghiță – Miculescu.

El are curaj să mi-o zică mie? Băi, întreabă-l, are curaj să mi-o zică? Îi e frică, sunt prea specialist și îl paradesc. Șumudică sau cineva care curaj să îi zică echipa lui Gigi Becali? Petrescu are curaj să o dea?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro, înainte de FCSB – CFR Cluj.