Marius Șumudică, semnal de alarmă după Rapid - U Cluj 0-2: "Totul sau nimic. Urmează meciul sezonului" - Antena Sport

Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea cu U Cluj, scor 0-2, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul giuleștenilor a tras un semnal de alarmă și este de părere că Rapid nu mai are speranțe în campionat. Șumudică a dat vina pe numărul mare de ocazii ratate de către jucătorii săi.

Acum, antrenorul Rapidului își îndreaptă atenția către meciul din semifinalele Cupei României, cu FC Hermannstadt. Marius Șumudică este de părere că aceasta este singura șansă a Rapidului de a mai spera la cupele europene.

Marius Șumudică, dezamăgit după Rapid – U Cluj 0-2: „Dacă nu ne calificăm în finala Cupei României, e un sezon ratat”

El a subliniat importanța meciului de miercuri și susține că duelul cu FC Hermannstadt este unul de totul sau nimic. Tot el a anunțat că Rapid va pleca mai devreme la Sibiu, pentru a pregăti mai bine partida care poate defini sezonul giuleștenilor:

„Usturător! Nu ne-am ridicat la nivelul adversarului. Am făcut opusul la ce am făcut la CFR Cluj. Chiar și așa, am avut mai multe ocazii decât ei. E greu în play-off să iei puncte dacă nu marchezi. Din păcate, acesta e rezultatul. Va fi destul de greu să mai luptăm pentru locurile din față. Ne mai rămâne meciul din Cupă, un meci de totul sau nimic, prin care putem să ne salvăm sezonul. Sunt 5 puncte între noi și U Cluj. Nu e ușor de recuperat. Jucăm cu FCSB-ul, jucăm din trei în trei zile, alții se odihnesc. E meciul sezonului, trebuie să ne calificăm. Dacă nu ne calificăm în finală, e un sezon ratat.

La CFR Cluj am făcut schimbări în minutul 60 și am încercat, era 1-0. După care am forțat și am jucat cu doi atacanți. Mai mult ce puteam să fac? Și mie îmi e greu. Ei au avut un corner când a scos Pașcanu de pe linia porții și cele două goluri marcate. Noi avem fel de fel de execuții, dar dacă nu marchezi, e greu. Vine un jucător din Franța, din Liga 3, și face diferența. Bravo lor.