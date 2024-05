Promisiunea lui Kopic după ce Dinamo a ajuns într-o situaţie dramatică: „Vom lupta până la final, vom lupta pentru club!” - Antena Sport

Cred că am arătat multe lucruri bune. Vom lupta până la capăt, am pierdut multe puncte în ultimele săptămâni. Am avut soarta în propriile mâini, acum depindem de alte echipe. Noi trebuie să luptăm pentru Dinamo, să luptăm până la final”, a spus Kopic la digisport.ro, după Universitatea Cluj – Dinamo 3-3.

Ahmed Bani, la pământ după ce Dinamo a fost egalată de U Cluj

Ahmed Bani a fost la pământ, după ce Dinamo a fost egalată în prelungiri de către U Cluj. Mijlocașul „câinilor” a transmis că echipa ar fi trebuit să câștige cu orice preț, mărturisind că se va agăța de toate șansele rămase pentru a evita retrogradarea.

Ahmed Bani a declarat că remiza cu U Cluj nu o ajută pe Dinamo, care ar fi trebuit să câștige cu orice preț în Ardeal. Acesta nu a înțeles cum „câinii” au primit gol la doar două minute distanță, după ce au preluat conducerea.

În ultima etapă, Dinamo se va duela cu UTA, pe teren propriu, și are nevoie de un miracol pentru a se salva de la retrogradare.

„Un punct e ca și cum…nu ne ajută, trebuia să câștigăm. Am practicat un joc, dar când dai gol, și după ești egalat…nu te ajută cu nimic. Am întors scorul și la două minute am fost egalați. Patru, cinci meciuri în care am luat gol în minutul 90. Ghinion, ne-ghinion, dar trebuia să câștigăm cu orice preț. Trebuie să profităm de orice șansă care mai este, chiar și 1%, trebuie să încercăm să profităm. Sunt foarte dezamăgit.

Nu vreau să mă gândesc la retrogradare, trebuie să credem în șansele noastre, să dăm totul pe teren, depindem de noi. Sper să nu se mai întâmple”, a declarat Ahmed Bani.

