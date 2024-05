Ahmed Bani, la pământ după ce Dinamo a fost egalată de U Cluj: „Trebuia să câștigăm cu orice preț!” - Antena Sport

În ultima etapă, Dinamo se va duela cu UTA, pe teren propriu, și are nevoie de un miracol pentru a se salva de la retrogradare.

„Un punct e ca și cum…nu ne ajută, trebuia să câștigăm. Am practicat un joc, dar când dai gol, și după ești egalat…nu te ajută cu nimic. Am întors scorul și la două minute am fost egalați. Patru, cinci meciuri în care am luat gol în minutul 90. Ghinion, ne-ghinion, dar trebuia să câștigăm cu orice preț. Trebuie să profităm de orice șansă care mai este, chiar și 1%, trebuie să încercăm să profităm. Sunt foarte dezamăgit.

Nu vreau să mă gândesc la retrogradare, trebuie să credem în șansele noastre, să dăm totul pe teren, depindem de noi. Sper să nu se mai întâmple”, a declarat Ahmed Bani, conform digisport.ro.

Cum arată clasamentul în playout după U Cluj – Dinamo 3-3

Echipa lui Kopic a ajuns într-o situaţie disperată şi este la mâna rezultatelor pentru a se salva de la retrogradare.

Dinamo poate retrograda pentru a doua oară în istorie. Echipa lui Zeljko Kopic nu a reuşit să câştige la Universitatea Cluj şi a ajuns la mâna rezultatelor pentru a se salva de la retrogradare.

Dinamo a avut 2-1 şi 3-2, iar gazdele au egalat în minutul 90+1. Clujenii au marcat prin Popa 5, Oancea ’61 şi Masoero ‘90+1. Pentru Dinamo au marcat Bani ’37, Milanov ’48 şi Pavcic ’87. Echipa lui Zejko Kopic a ajuns la 22 de puncte şi a egalat pe FC U Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu are însă un meci mai puţin disputat. Cel cu UTA, de la Arad. Dinamo poate ajunge pe ultimul loc în clasament cu o etapă înainte de final, dacă Poli Iaşi se va impune la Hermannstadt. Petrolul – 26 de puncte (7 jocuri)

FC Botoşani – 25 de puncte (8 jocuri)

FC Voluntari – 24 de puncte (8 jocuri)

Dinamo – 22 de puncte (8 jocuri)

FC U Craiova – 22 de puncte (7 jocuri)

Poli Iaşi – 21 de puncte (7 jocuri) Programul ultimei etape din playout: Dinamo – UTA

FC Voluntari – Universitatea Cluj

Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Poli Iaşi – Petrolul Ploieşti

FC U Craiova – Hermannstadt

