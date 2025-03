Rapid - FCSB LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii, neînvinşi de 7 meciuri contra campioanei. Echipele probabile - Antena Sport

„Radu Petrescu a ajuns la un nivel. Îmi pun și eu semne de întrebare. De ce Radu Petrescu nu a fost delegat la niciun meci al Rapidului până în momentul de față? Se termină sezonul regulat, sunt 28 de etape. Cum nu a putut fi Radu Petrescu delegat la meciurile Rapidului? Asta e o întrebare care dă cu virgulă.

Vă spun că știu ce e în sufletul lui Radu Petrescu și știu cu cine simpatizează. Știu unde merg și antipatiile, către ce echipă. O știu de la mai multă lume care se învârte în lumea fotbalului. Am auzit și eu, cum spune Gigi Becali. Am auzit că Radu Petrescu are o antipatie față de Rapid București”, a spus Marius Şumudică.

35.000 de fani la Rapid – FCSB

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al Rapidului, a anunţat că la meciul de pe Arena Naţională vor fi prezenţi în jur de 35.000 de suporteri. 5.000 dintre ei vor fi ultraşii din Peluza Nord.

„Ne așteptăm să fie între 30-35.000 de fani. Cred că a fost și vremea destul de urâtă, Înțeleg că la ora meciului va fi ok. Vom mai juca de două ori cu FCSB. Între 30-35.000 de fani eu zic că este ok. FCSB este favorită, este echipa cea mai în formă. Într-un derby cred că se egalizează șansele. Noi mergem la victorie. Nu am avea de ce să abordăm meciul la egal”, a dezvăluit Angelescu.

Rapid – FCSB | Echipele probabile