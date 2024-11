Reacţia lui Costel Gâlcă, după ce a dus-o pe Universitatea Craiova pe locul doi în Liga 1! Care a fost cheia victoriei cu UTA - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe UTA şi a urcat pe locul secund în Liga 1. Antrenorul oltenilor s-a declarat mulţumit de jocul echipei, din repriza a doua.

Gâlcă a subliniat că victoria de la Arad este extrem de importantă pentru jucătorii săi. Antrenorul a transmis că oltenii au reuşit să triumfe deoarece au fost pragmatici în repriza secundă, după greşelile comise în prima parte a jocului.

Costel Gâlcă, reacţie după UTA – Universitatea Craova 1-2

„E important pentru noi, la pauză pierdeam. Am făcut schimbări, am avut probleme pe construcţie, acolo au profitat şi ei, ne-au prins şi am marcat. Dar am avut două ocazii, puteam să marcăm. Am făcut-o în repriza a doua, am avut acel penalty, am reuşit să câştigăm acest meci, e important pentru noi.

În repriza a doua am fost pragmatici. Presiunea există tot timpul, va fi mereu, trebuie să ştii să o gestionezi”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro.

După succesul cu UTA, Universitatea Craiova a acumulat 28 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj şi Dinamo şi la doar două puncte faţă de primul loc, ocupat de U Cluj.