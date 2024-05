"Responsabilitatea e mare!" Zeljko Kopic, mesaj categoric înainte de Dinamo - UTA! Cu ce probleme de lot se confruntă - Antena Sport

Înaintea partidei cruciale cu UTA, Zeljko Kopic a anunţat cu ce probleme de lot se confruntă. Astrit Selmani, Darko Velkovski şi Edgar Ie nu vor în lot pentru confruntarea de pe arena Arcul de Triumf.

Totodată, Kopic a mai transmis că jucătorii săi trebuie să-şi facă datoria pe teren şi să câştige duelul. Acesta a mai punctat că înţelege şi frustrarea suporterilor, date fiind rezultatele înregistrate de echipă în play-out.

„Pentru noi, e important să fim pregătiți mâine, să dăm totul, să luptăm pentru toate punctele puse în joc. Nu ne gândim la calcule, ne-am concentrat pe pregătirea meciului. Edgar Ie și Selmani sunt indisponibili, Astrit s-a și operat ieri, totul decurge bine pentru el, Velkovski este și el indisponibil, restul sunt pregătiți de joc. Vom discuta mai multe după meci, acum focusul este pentru meciul de mâine.

UTA a făcut un play-out incredibil, au marcat mult și merită să fie în fruntea clasamentului, practică un fotbal foarte bun.În multe meciuri noi am fost foarte aproape, să avem mai multe puncte, dar aceasta este situația, nu mai putem discuta despre ce am ratat, cum am primit golurile, este greu și ce am spus, doar o parte din aceste puncte meritate ne-ar fi adus într-o situație mult mai bună, dar nu suntem.

„Îi înţeleg pe suporteri!”

Suporterii trăiesc pentru club, vor să vadă un club care joacă bine, acest sezon a fost dezamăgitor, am avut o perioadă bună în care am jucat bine, energia în jurul echipei era excelentă, dar am pierdut momentului, îi înțeleg și pe suporteri, normal.

După meciul cu UTA, vom avea timp de analizat, dacă se încheie sezonul, am avut și o perioada de îmbunătățiri în jurul echipei, a clubului, era o atmosferă excelentă, dar am pierdut totul în urmă rezultatelor, acum trebuie să fim concentrați pe meciul de mâine. Mâine toate echipele trebuie să joace, noi trebuie să ne facem datoria, nu a spus nimeni că va fi ușor, UTA este o echipă puternică, au încredere, va fi un meci foarte greu. Nu am jucat rău în multe momente, nu am câștigat, dar îți poți crește nivelul încrederii doar dacă reușești să câștigi. Am discutat cu jucătorii despre concentrare, pregătire, doar asta putem face, să lucrăm mai bine și să avem reacții mai bune. Responsabilitatea este mare, știu cât am oferit, când ai pierdut puncte cum am făcut-o noi, dar să ne facem datoria mâine și apoi avem timp să analizăm", a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă. Dinamo a primit o veste uriaşă înaintea meciului cu UTA Dinamo a primit o veste uriaşă înaintea meciului cu UTA! Hakim Abdallah, jucătorul care a primit o suspendare de şase etape după faultul comis asupra lui Romario Benzar, în meciul cu FC Botoşani, a avut câştig de cauză la Comisia de Recurs. Astfel, din cele şase etape de suspendare primite iniţial, atacantul de 26 de ani a rămas cu doar două etape de suspendare. În urma acestei decizii, Hakim Abdallah poate fi folosit de Kopic în meciul cu UTA, din ultima etapă a play-out-ului din Liga 1. „SC DINAMO 1948 SA vs CDE A LPF – Sancțiune disciplinară. Admite recursul. Desființează Hotărârea CDE nr. 139/30.04.2024. În temeiul art. 63.1. lit. a), raportat la art. 63.2.4 lit. a) teza 1 din Regulamentul Disciplinar, sancționează jucătorul Abdallah Hakim Djamel cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 10.000 lei. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință nepublică la sediul LPF, azi, 10.05.2024″, se arată în comunicatul de pe lpf.ro.

