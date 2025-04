Revine preferatul lui Gigi Becali la FCSB. Jucătorul care intră direct în primul 11, la meciul cu Universitatea Craiova - Antena Sport

„Meciul următor revine şi Tavi Popescu. Am tot schimbat acolo, dar am ajuns la concluzia că tot Gheorghiţă ar trebui, dar revine Popescu şi am rezolvat problema. Intră Tavi şi e titular la Craiova, da. El nu a avut accidentare, a avut fractură de stres în călcâi, nici n-am auzit aşa ceva, dar nu-l afectează. O să joace poate 60 de minute, intră Gheorgjiţă şi gata.

Craiova se va deschide, nu se baricaderază, nu o să mai fie Baba, ci Şut, o să fie George Popescu, Tănase, Lixandru, soluţie de schimbat. Gata acum, că au venit jucătorii. Până aici a fost greul”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.