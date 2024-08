"Românisme, nu-i frumos!" Dorinel Munteanu, reacţie clară după problemele cu porţile de la Oţelul - Sepsi - Antena Sport

Dorinel Munteanu a oferit prima reacţie, după ce Oţelul a învins-o pe Sepsi. Antrenorul gălăţenilor s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei sale, dar s-a plâns de problema cu porţile de la Galaţi, idenfiticată de antrenorul covăsnenilor. Organizatorii partidei au făcut eforturi ca meciul să înceapă la ora stabilită, după ce cei de la Sepsi s-au plâns că cele două porţi nu au înălţimea corespunzătoare.

Oţelul a învins-o cu 2-0 pe Sepsi, în etapa a opta din Liga 1. Gălăţenii au egalat-o pe U Cluj, echipa care este pe primul loc în clasament. Formaţia lui Dorinel Munteanu are o restanţă de disputat, urmând să se dueleze cu CFR Cluj.

Dorinel Munteanu, reacţie după Oţelul – Sepsi 2-0

Dorinel Munteanu a tras concluziile, după ce Oţelul a egalat liderul. Acesta a transmis că echipa sa nu le-a dat nicio şansă celor de la Sepsi, fiind extrem de mulţumit chiar şi de jucătorii care au fost trimişi în teren pe parcursul meciului. De asemenea, „Munti” a anunţat noi transferuri la Oţelul.

„Fără nicio modestie, nu am dat nicio şansă adversarului. Dar acest joc se încheie, avem o pauză, trebuie să ne pregătim. Începem cu triplă grea, Buzău, CFR şi Dinamo şi vrem să obţinem cât mai multe puncte. Am fost agresivi, băieţii au înţeles ce vreau de la ei, la Ploieşti am fost puţin apatici. Astăzi au respectat ce am discutat cu ei.

L-am preferat pe Alex Pop în ultima clipă, a fost cu succes, a marcat două goluri meritate. Trebuie să-i felicit. Dacă am fost nemulţumit de unii în trecut, azi şi-au făcut datoria.