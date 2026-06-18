S-a aflat numele echipei care-l transferă pe Christensen de la Rapid! A avut buget de 9 milioane de euro în liga a doua

Rapid București este pe punctul de a-l pierde pe Tobias Christensen, asta după ce Dan Șucu și-a dat acordul pentru ca mijlocașul norvegian să plece din Giulești.

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Deși este evaluat de Transfermarkt la 2,3 milioane de euro, formația antrenată de Daniel Pancu va încasa doar jumătate de milion de euro în schimbul acestuia.

Tobias Christensen va semna cu Wieczysta Cracovia

Plecarea lui Tobias Christensen de la Rapid a intrat în linie dreaptă, asta după ce giuleștenii au ajuns la un acord cu Wieczysta Cracovia pentru transferul definitiv al acestuia.

Nou promovată în Ekstraklasa, gruparea poloneză a avut un buget uriaș la nivelul eșalonului secund, buget care va crește din acest sezon, când va evolua în prima ligă, anunță fanatik.ro.

Suma pe care aceștia o vor plăti în schimbul jucătorului de la Rapid este de doar 500.000 de euro, asta după ce până și patronul Dan Șucu și-a dat acordul pentru transfer.