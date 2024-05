„S-a rupt orice legătură!” Alex Băluță s-a certat cu Alexandru Mitriță! Dezvăluirea surprinzătoare a jucătorului de la FCSB - Antena Sport

Băluţă a dezvăluit acum, după ce a cucerit titlul cu FCSB, că, în afară de echipa lui Rotaru, a mai avut oferte de la Widzew Lodz (din Polonia), de la Qarabag şi chiar din… Australia!

”Vara trecută am tot purtat discuții cu Craiova și ăsta a fost primul gând. Eu am așteptat oferte din străinătate, am avut oferte din Polonia, de la Widzew Lodz. Am avut apoi de la Qarabag, dar nu s-a concretizat nimic. Au fost niște oferte din Australia.

Eram convins că o să merg acolo! Eram sigur pe mine, dar mi-au oferit foarte puțin la ceea ce înseamnă viața din Australia și faptul că era foarte departe. Numai câte ore zburam până acolo… N-am putut.

Am zis să mai aștept. Am tot continuat să vorbesc cu cei de la Craiova”, a declarat Alex Băluță pentru sursa citată anterior.