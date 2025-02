"Săracul, nu e cu gândul aici!" Patru jucători de la Dinamo, făcuţi praf după eşecul cu Farul: "Prea greu de înţeles" - Antena Sport

„O felicit pe Farul, pe Hagi. Îi felicit şi pe jucătorii mei pentru tot ce am făcut pe acest stadion. Cred că am avut multe momente bune în acest meci. Dar adversarul a ieşit din blocajul nostru, au calitatea de a profita. Am mai schimbat unele lucruri în repriza a doua. Nu a fost ziua noastră, pur şi simplu.

Primul gol a fost din corner. Trebuie să revăd faza, dar trebuie să acceptăm că uneori poate greşi şi Alex. Poate a fost o deviere acolo. Dar echipa a încercat totul, totul a fost bine, din punct de vedere al cifrelor, am alergat. În unele meciuri, putem marca din prima ocazie, altădată nu reuşeşti deloc. Nu am fost suficienţi de buni în faţa porţii lor, mai apar şi astfel de meciuri.

(Despre derby-ul cu FCSB) Trebuie să ne refacem, echipa e într-o formă bună, toţi jucătorii sunt pregătiţi şi abia aşteptăm derby-ul”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Dinamo – Farul 0-2.