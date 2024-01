Scandalul biletelor continuă înainte de Dinamo - Rapid: "Nu putem ignora PCH". Soluţia propusă de conducerea "câinilor" - Antena Sport

Reclamă

„Și eu mi-aș fi dorit să fie un spectacol în tribune, dar nu am cum să ignor PCH. Trebuie reglat între galerii. Noi ne-am declarat disponibilitatea ca, atât timp cât ei se înțeleg și setează anumite lucruri, putem închiria toată peluza. Dacă nu se înțeleg, noi vom pune la dispoziție conform legii și regulamentului.

În alte deplasări, suporterii Rapidului au stat tot timpul în partea de sus, dar tot ei trebuie să regleze. Fiecare știe mai bine cum s-au ținut de cuvânt, dar cu siguranță eu nu voi trece peste cuvântul suporterilor dinamoviști.

Mi-aș fi dorit să fie spectacol în tribune, mai ales că e un derby, dar nu pot decide eu pentru ei. (…)

Și eu am încercat să avem mai multe discuții. Rămâne între ei să găsească o soluție. Am vorbit și cu cei de la Rapid, le-am spus cum se poate remedia acest lucru. Nu pot eu să decid pentru ei. E o chestiune de viziune și pe plan intern. Principial sunt de acord, dar nu pot să trec peste părerea PCH-ului, nu am cum”, a declarat Andrei Nicolescu, la digisport.ro.

Galeria Rapidului nu va merge la derby-ul cu Dinamo. Anunțul giuleștenilor

Liderii suporterilor de la Rapid au anunțat faptul că echipa lui Cristiano Bergodi nu va avea parte de susținere la partida cu Dinamo. Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, fanii din Giulești au menționat că nu au ajuns la nicio înțelegere cu suporterii lui Dinamo.

”Dinamo – RAPID. Frați vișinii, prin intermediul acestei postări anunțăm oficial că Peluza Nord nu va fi prezentă la meciul de sâmbătă. Ne cerem scuze față de toți rapidiștii care doreau să participe la acest eveniment și înțelegem orice punct de vedere diferit, însă decizia noastră a fost stabilită tocmai pentru a nu se genera, din nou, o situație prin care foarte mulți suporteri ai echipei să rămână în afara stadionului, din cauza unei promisiuni nerespectate a rivalilor. Deși, inițial, s-a promis galeriei Rapidului un număr de 5000 de bilete, facțiunea cea mai pătată și coruptă din rândul suporterilor dinamoviști a reconfirmat mediocritatea în care se scaldă de ani buni. Și, astfel, bineînțeles, că liderii pch-ului au decis să demonstreze cât sunt de mici, convingând conducerea clubului gazdă să reducă nr. de bilete la 2800, la ultimul inel. Prin urmare, am luat decizia să nu ne prezentăm la meci. Încurajăm rapidiștii să procedeze la fel, pentru a evita eventualele neplăceri și vă asigurăm pe toți că dinamoviștii vor vedea Giueștiul în anii următori la fel cum „vom vedea” noi meciul de sâmbătă! Hai Rapid!”, au transmis suporterii, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

