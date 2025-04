Se "rupe" Arena Naţională la FCSB-Dinamo! Număr important de bilete vândut cu 5 zile înaintea meciului - Antena Sport

Mihai Stoica nu vrea ca FCSB să facă vreun pas greşit în acest play-off. Le-a transmis fanilor că FCSB mai are nevoie de două victorii pentru a-şi aconta titlul şi să nu lipsească la Derby de România, contra celor de la Dinamo. Mai mult, nu îl deranjează faptul că partida va avea loc luni. FCSB-Dinamo se va disputa luni, 5 mai, de la ora 20.30.

„Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă. Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare. Primul pas e să umplem Arena luni. Ora e bună, maxima zilei e 26°C – dar putem s-o ducem împreună la 28 , putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows (n.r. – Cine știe?)? Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară în acest sezon!”, a transmis pe Facebook managerul general al clubului patronat de Gigi Becali.

Băieţii lui Elias Charalambous sunt aproape de a-şi aconta al doilea titlu consecutiv în Liga 1. După 6 runde din play-off, echipa roş albastră are un avans de 6 puncte faţă de locul secund ocupat de Rapid şi şapte puncte faţă de Universitatea Cluj şi CFR Cluj. Mai mault, actuala campioană ar putea să-şi aconteze titlul chiar din această rundă dacă o ajută jocul rezultatelor. În primul rând, ar trebui să se impună în Derby de România, în faţa celor de la Dinamo. Mai mult, Universitatea Craiova ar trebui să pierdă meciul cu Rapid în timp ce disputa dintre CFR Cluj şi U Cluj ar trebui să se termine la egalitate. În cazul altor rezultate sărbătoarea titlului se va amâna pentru cei de la FCSB.