Gică Hagi, lovitură uriaşă la Farul! Milionarul care a anunţat că vrea să bage milioane de euro la campioana României - Antena Sport

Andres Blazquez, directorul general al celor de la Genoa, a dezvăluit că este interesat de o colaborarea cu campioana din Liga 1:

„De doi ani am stabilit contacte, am primit referințe bune de la Răzvan Raț, cu care sunt prieten de zece ani. Și cu el m-am consultat când am decis să-l transferăm definitiv de la Juventus pe Drăgușin. El ne-a pus și în legătură cu Hagi.

Face o treabă extraordinară la Constanța cu Academia lui. Ne-ar interesa să intrăm în acționariatul Farului, așa am mai făcut și în alte țări, avem un portofoliu important.

La un club din București e mai greu să ajungem, dar suntem deschiși la colaborări”, a declarat Andres Blazquez, potrivit sursei menţionate mai sus.

Fondul de investiţii american 777 Partners s-a fondat în 2015 şi are sediul în Miami. Americanii deţin mai multe cluburi din întreaga lume precum Genoa (Italia), Standard Liege (Belgia), Hertha Berlin (Germania), FC Red Star (Franţa) şi Vasco da Gama (Brazilia).

Cristi Ganea a fost prezentat oficial de Farul Constanța Cristi Ganea a fost prezentat oficial de Farul Constanța. Fundașul este la a 3-a experiență la echipa lui Gică Hagi. Oficialii celor de la Farul Constanța au anunțat, prin intermediul unei postări pe site-ul oficial, că fundașul Cristi Ganea se va alătura lotului pregătit de Gică Hagi. Acesta a semnat un contract valabil până în vara anului viitor. „Farul Constanța a ajuns la un acord cu jucătorul Cristian Ganea, care a semnat un contract cu formația noastră valabil până în vara anului 2025. Va fi a treia experiență a fundașului stânga în vârstă de 31 de ani la Constanța, unde a mai evoluat în perioada 2015-2018 și apoi ianuarie – iulie 2020. Născut la Bistrița, Cristian Ganea a mai evoluat pentru echipa de juniori U19 de la Mallorca, apoi la Mallorca B, CD Santanyi, ASA Tg. Mureș, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari, FC Brașov, Athletic Bilbao, Numancia, Aris Salonic, Panathinaikos și FCSB. În 196 de meciuri disputate pentru echipele din România a marcat 23 de goluri și a oferit 16 pase de gol. Cristi Ganea are și 8 selecții la Naționala României”, au anunțat oficialii de la Farul, pe site-ul oficial al clubului. Reclamă