Sergiu Hanca a răbufnit la adresa fanilor lui Dinamo! Mesaj dur pentru galerie: "Ei nu au acum un jucător cum am fost eu" - Antena Sport

A fost un an foarte greu pentru mine, pentru că n-am jucat, dar m-am antrenat. Sunt bucuros să pot juca. Am fost dezamăgiţi la Cluj, pentru că am condus şi am pierdut la final. Dar suntem foarte fericiţi pentru că am câştigat azi. Am făcut un meci foarte bun, golul 3 a fost superb.

Cel mai important e să ne susţină suporterii. Împreună cu ei sperăm să facem rezultate extraordinare. Cred că avem un lot foarte bun. Cred că ne putem bate pentru play-off. Clar suporterii îşi doresc să redevenim ce am fost odată”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro.