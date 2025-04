"Simt o umilință!" Dorinel Munteanu și-a turnat cenușă în cap după Sepsi - Oțelul 0-3 - Antena Sport

Dorinel Munteanu a oferit o primă reacție după Sepsi – Oțelul 0-3. Antrenorul covăsnenilor nu s-a ferit de cuvinte la interviu și și-a turnat cenușă în cap, după un nou eșec pe banca echipei din Covasna.

Dorinel Munteanu a declarat că Sepsi a fost umilită de Oțelul, la meciul din etapa a 6-a. Mai mult decât atât, fanii echipei din Galați i-au strigat antrenorului: „Dorinele, asta e, ai băgat Sepsi în B”.

Dorinel Munteanu a reacționat după Sepsi – Oțelul 0-3

După meci, Dorinel Munteanu s-a declarat dezamăgit de prestația echipei sale și a transmis că Oțelul le-a aplicat acestora „o lecție de fotbal”.

Totodată, antrenorul a dezvăluit că va purta o discuție cu oamenii din conducerea echipei, pentru a decide ce se va întâmpla în viitorul apropiat.

„Astăzi trebuie să recunoaștem că am primit o lecție de fotbal. Trebuie să ne dăm seama ce înseamnă să joci fotbal la un nivel ridicat. Am avut așteptări foarte mari de la echipa naoastră. Din păcate am dezamăgit suporterii și oamenii din conducere încă odată.