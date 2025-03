Situație incredibilă la echipa care a fost aproape de play-off. Jucătorii nu s-au antrenat, după ce nu și-au mai primit salariile de 4 luni - Antena Sport

„Nu am zis că plec acum, ci la finalul sezonului. Oricum nu sunteți mulțumiți, să vină altul să facă mai multe.

Nu a fost la nervi, au fost adunate multe lucruri, sunt mulți care vin și comentează și nu știu situația exactă a echipei. Se fac eforturi mari din partea tuturor. Eu nu am putut să fac mai mult, să vină altul să facă mai mult.

Am contract, am un obiectiv ca echipa să nu retrogradeze. Avem contract, dar se poate discuta, bag sănătatea în față. Eu nu o bag în față niciodată, nici nu-mi place să zic că sunt bolnav. Eu doresc binele acestui club, de când am venit chiar m-am implicat și n-am avut foarte mult de câștigat.

Eu îmi doresc asta și jucătorii își doresc să fie mai buni sau să ne clasăm mai bine decât Sepsi, Steaua, CFR, Rapid. De U Cluj nici nu mai vorbesc, dacă ne cumpără nouă jucători. Poate eu am greșit, poate trebuia să spun «Nu, domnule, obiectivul e cel scris în contract, să ne salvăm de la retrogradare».

Dar aici toată lumea vrea mai mult, toți vreți mai mult, dar faceți foarte puțin. Știți că jucătorii ăștia au trei luni întârziere la salarii?”, a declarat Mircea Rednic la conferinţa de presă organizată înaintea meciului Gloria Buzău – UTA Arad, informează sportarad.ro.