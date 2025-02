Mircea Rednic insistă că va pleca de la UTA: "Nu a fost la nervi, să vină altul şi să facă mai multe" - Antena Sport

După ce a răbufnit în precedenta conferinţă de presă, anunţând şi că va pleca de la UTA Arad la finalul sezonului, Mircea Rednic a precizat că declaraţiile pe care le-a făcut nu au fost la nervi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rednic a spus că s-a săturat de presiunea care este pusă la Arad, în condiţiile în care nu are la dispoziţie jucători care să îi permită să facă altceva decât să salveze echipa de la retrogradare.

Mircea Rednic: „Obiectivul clubului este ca UTA să rămână în prima ligă și e un obiectiv realist”

„Nu am zis că plec acum, ci la finalul sezonului. Oricum nu sunteți mulțumiți, să vină altul să facă mai multe.

Nu a fost la nervi, au fost adunate multe lucruri, sunt mulți care vin și comentează și nu știu situația exactă a echipei. Se fac eforturi mari din partea tuturor. Eu nu am putut să fac mai mult, să vină altul să facă mai mult.

Am contract, am un obiectiv ca echipa să nu retrogradeze. Avem contract, dar se poate discuta, bag sănătatea în față. Eu nu o bag în față niciodată, nici nu-mi place să zic că sunt bolnav. Eu doresc binele acestui club, de când am venit chiar m-am implicat și n-am avut foarte mult de câștigat.