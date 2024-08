Suma pentru care Joyskim Dawa o poate părăsi pe FCSB! Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Suma pentru care Joyskim Dawa o poate părăsi pe FCSB! Dawa se bucură după ce a deschis scorul cu Sparta Praga / Profimedia Images Suma pentru care Joyskim Dawa o poate părăsi pe FCSB este de 5 milioane de euro. Gigi Becali a anunţat că Dawa are clauză de reziliere. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În vârstă de 28 de ani, Dawa este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.3 milioane de euro. Suma pentru care Joyskim Dawa o poate părăsi pe FCSB! Anunţul lui Gigi Becali ”Dacă dă cineva banii pe el, să plece! Are clauză 5 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro. Gigi Becali l-a transferat în vara lui 2022 pe Dawa de la FC Botoşani în schimbul sumei de 350.000 de euro. Dawa era cotat atunci la 650.000 de euro. Fundaşul central are contract cu FCSB până în vara lui 2027. În afară de FCSB şi FC Botoşani, Dawa a mai evoluat la Gil Vicente, Mariupol şi Valmiera. Reclamă

Dawa a marcat în meciul Sparta Praga – FCSB 1-1, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor

Joyskim Dawa a deschis scorul, în minutul 61, în partida tur dintre Sparta Praga şi FCSB, încheiată cu scorul de 1-1. Cehii au egalat în minutul 78, prin Olatunji, după o gravă eroare a portarului Ştefan Târnovanu.

Cehii au avut un gol anulat cu VAR în prelungirile partidei. În minutul 90+3 Karinen a înscris din interiorul careului, dar reuşita a fost anulată cu VAR, pentru un fault în atac.

Dawa a marcat şi în turul cu Maccabi Tel Aviv, încheiat 1-1. Campioana României a obţinut calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor după ce William Baeten a marcat în returul de la Budapesta în minutul 90. Maccabi Tel Aviv – FCSB s-a încheiat 0-1.

Gigi Becali, reacţie surprinzătoare după Sparta Praga – FCSB 1-1: „Suntem cu un picior în grupele Ligii Campionilor” Gigi Becali a avut o reacţie surprinzătoare după Sparta Praga – FCSB 1-1. Patronul roş-albaştrilor e de părere că FCSB nu va putea fi învinsă de Sparta Praga în retur. Gigi Becali a spus că nu a avut deloc emoţii în meciul tur cu Sparta Praga. Returul va fi marţea viitoare, de la ora 21:30, pe stadionul Ghencea. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. „Ne convenea 1-0. Dacă terminatm cu 1-0 eram calificaţi. Eu zic că e o echipă de Liga 1 medie. Dacă jucam cu Rapid, cu CFR, cu Craiova jucau fotbal, aveau mult mai multe ocazii, aveam emoţii. N-am avut nicio emoţie că n-au avut nicio ocazie. I-a dat o dată pas cadou Creţu şi au mai avut capul acela. Dar dacă dai cu capul nu e foarte mare ocazie. Nu sunt mulţumit că trebuia să câştigăm cu 2-3 goluri diferenţă. Eu cred că n-avem încă experienţă europeană. Eu zic că de emoţii.

Eu spun cum am spus cu Maccabi. Nu vreau să se considere mândrie, trufie, laudă. Eu spun părerea mea: ‘Dacă Dumnezeu nu e împotriva noastră, şi nu are de ce, echipa asta nu are cum să ne învingă niciodată’. Trebuie să nu mai greşească Târnovanu, să fie 1-0.

Suntem cu un picior în grupele Ligii Campionilor. De ăştia deja am trecut”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după Sparta Praga – FCSB 1-1.