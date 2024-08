Gigi Becali, reacţie surprinzătoare după Sparta Praga - FCSB 1-1: "Suntem cu un picior în grupele Ligii Campionilor" - Antena Sport

Gigi Becali, reacţie surprinzătoare după Sparta Praga - FCSB 1-1 Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta Gigi Becali a avut o reacţie surprinzătoare după Sparta Praga – FCSB 1-1. Patronul roş-albaştrilor e de părere că FCSB nu va putea fi învinsă de Sparta Praga în retur. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a spus că nu a avut deloc emoţii în meciul tur cu Sparta Praga. Returul va fi marţea viitoare, de la ora 21:30, pe stadionul Ghencea. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Gigi Becali, reacţie surprinzătoare după Sparta Praga – FCSB 1-1: „Suntem cu un picior în grupele Ligii Campionilor” „Ne convenea 1-0. Dacă terminatm cu 1-0 eram calificaţi. Eu zic că e o echipă de Liga 1 medie. Dacă jucam cu Rapid, cu CFR, cu Craiova jucau fotbal, aveau mult mai multe ocazii, aveam emoţii. N-am avut nicio emoţie că n-au avut nicio ocazie. I-a dat o dată pas cadou Creţu şi au mai avut capul acela. Dar dacă dai cu capul nu e foarte mare ocazie. Reclamă

Nu sunt mulţumit că trebuia să câştigăm cu 2-3 goluri diferenţă.

Eu cred că n-avem încă experienţă europeană. Eu zic că de emoţii.

Eu spun cum am spus cu Maccabi. Nu vreau să se considere mândrie, trufie, laudă. Eu spun părerea mea: ‘Dacă Dumnezeu nu e împotriva noastră, şi nu are de ce, echipa asta nu are cum să ne învingă niciodată’. Trebuie să nu mai greşească Târnovanu, să fie 1-0.

Suntem cu un picior în grupele Ligii Campionilor. De ăştia deja am trecut”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după Sparta Praga – FCSB 1-1. Sparta Praga – FCSB 1-1. Final dramatic de meci! Cehii au avut gol anulat de VAR în minutul 90+5 Sparta Praga – FCSB 1-1 a fost LIVE TEXT pe AS.ro, în prima manşă a turului 3 preliminar UEFA Champions League. Campioana României a deschis scorul în minutul 61, prin Dawa, dar a fost egalată în minutul 78, după golul marcat de Olatunji. În minutul 90+3, Sparta Praga a băgat pentru a doua oară mingea în poartă, dar VAR a intervenit şi a anulat golul pentru un fault asupra lui Ngezana. Returul are loc săptămâna viitoare, la Bucureşti. SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl – Vitik, Ross, Sorensen – Preciado, Laci (cpt.), Kairinen, Rynes – Birmancevic, Kuchta, Haraslin

Rezerve: Vorel, Surovcik – Imanol, Solbakken, Olatunji, Pavelka, Tuci, Danek, Sadilek, Pesek, Wiesner, E. Krasniqi

Absent: Panak (accidentat)

Antrenor Lars Friis FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Băluță, Olaru (cpt.), Miculescu – Daniel Popa

Rezerve: A. Vlad – Haruț, Kiki, Ștefănescu, Edjouma, Antwi, Chiricheș, Baeten, Alhassan, Luis Phelipe

Absent: Octavian Popescu, Alexandru Pantea (accidentați)

Antrenor Elias Charalambous Elias Charalambous: „Ne cunoaștem tacticile reciproc” În cazul în care va trece de Sparta Praga, FCSB se va duela în playoff-ul Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre PAOK Salonic şi Malmo. Înaintea partidei de la Praga, Elias Charalambous a avut un discurs plin de încredere. „Știm că vom întâlni un adversar foarte dificil, ne gândim doar la acest meci. Este normal ca pe măsură ce avansezi în competiție să dai de adversari mai puternici. Pentru mine sunt două reprize, prima va fi mâine. Sper să reușim un rezultat bun, dar cred că soarta calificării se va juca în ambele meciuri. Toți fotbaliștii sunt foarte entuziasmați să joace în astfel de meciuri. Nu poți să spui că unul este mai entuziasmat decât altul. Mereu am spus că nu depindem de un jucător, suntem o echipă. Dacă nu suntem un colectiv, nu putem reuși nimic. Trebuie să jucăm ca o echipă, așa văd eu lucrurile.

Sparta a schimbat câțiva jucători, dar și noi am făcut-o. Tactica și filosofia de joc sunt aceleași. Suntem focusați pe modul în care vom juca noi și cred că adversarii fac același lucru. Noi am analizat Sparta, ei ne-au analizat pe noi, sunt lucruri normale în fotbal, avem tehnologia necesară. Ne cunoaștem tacticile reciproc. Suntem un club cu o istorie mare în spate și visăm să ajungem cât mai departe posibil. Unicul lucru pe care îl putem face este să luăm fiecare meci în parte, dar în mintea noastră visăm foarte departe. Îmi place ca jucătorii mei să viseze foarte departe, căci doar așa poți realiza lucruri mărețe. Trebuie să muncim din greu”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă de dinainte de Sparta Praga – FCSB.