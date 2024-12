"Sunt foarte multe lucruri de reproşat" Liviu Ciobotariu şi-a criticat dur jucătorii după înfrângerea cu FCSB! - Antena Sport

Liviu Ciobotariu şi-a criticat vehement fotbaliştii după înfrângerea cu FCSB. Antrenorul Botoşaniului a spus ce l-a deranjat cel mai mult la evoluţia jucătorilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Botoşani este pe penultimul loc în Liga 1. Echipa antrenată de Ciobotariu are numai 18 puncte după 19 etape. Botoşani e acum la un punct în spatele lui Hermannstadt, dar sibienii se vor distanţa la 4 puncte dacă vor câştiga meciul de luni cu Oţelul.

Liviu Ciobotariu, discurs tranşant după FCSB – FC Botoşani 2-1: „O primă repriză foarte slabă”

”Sunt foarte multe lucruri de reproșat. În primul rând faptul că am început foarte slab jocul, fără agresivitate, fără personalitate, foarte temători. Am pierdut cu mare ușurință baloanele pe care le-am avut.

O primă repriză foarte slabă. Adversarul ne-a pus în mare dificultate, era și normal. Dezamăgirea mea asta e, că am început jocul foarte slab. În linia de mijloc, unde am avut 3 mijlocaș centrali, trebuia să acoperim mai bine spațiile. Am studiat bine adversarul.

Bîrligea este un jucător foarte periculos și dacă îi dai spațiu nu prea poți să îl mai oprești. Acesta este nivelul nostru. Trebuie să recunosc. Mergem în continuare. Trebuie să ne pregătim mai bine”, a declarat Liviu Ciobotariu pentru digisport.ro, după FCSB – FC Botoşani 2-1.