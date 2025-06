Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite pleacă din România! Mărturia teribilă a acestuia - Antena Sport

Mai mult, Borcea avertizează. Dacă îşi va închide afacerile pe care le are în România statul ar urma să piardă zeci de milioane de euro. “Sunt greșelile lor (n.r. ale guvernanților), dar nu poți să omori tot. Dacă eu o închid sau o bag în insolvență… Păi 35 de milioane de euro, pe care îi luam din taxe și impozite, nu-i mai ia (n.r. statul).

În ultimii 15 ani, n-am dat niciun euro mai puțin de 35 de milioane de euro, taxe și impozite. Asta e, ne mutăm, ce să facem? Ne readaptăm. Normal că am luat în calcul, asta e”, a mai spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii- Este vorba despre Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.