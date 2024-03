Tony Da Silva va fi noul antrenor al lui Poli Iaşi! Anunţul conducerii: "Va fi un De Zerbi de România" - Antena Sport

Reclamă

„A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm. Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony.

În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România”, a declarat Cornel Şfaiţer, potrivit gsp.ro.

Tony Da Silva, ajuns la 43 de ani, a antrenat ultima oară la Montalegre, în liga a treia din Portugalia. El cunoaşte bine fotbalul românesc, fiind unul dintre cei mai importanţi jucători de la CFR Cluj în perioada 2007-2011.

Leo Grozavu nu mai este antrenorul lui Poli Iași

Oficialii formației din Copou au anunțat, prin intermediul unui comunicat, faptul că Leo Grozavu nu mai este antrenorul echipei. Potrivit acestora, despărțirea dintre cele două părți a fost una amiabilă.

„Ne pare rău, Leo Grozavu! Rămânem prieteni! În această seară, conducătorii clubului nostru și antrenorul Leo Grozavu au hotărât, de comun acord, după o ședință, încheierea mandatului tehnicianului la cârma echipei noastre după 17 luni și 16 zile de la începutul activității de antrenor principal în Copou, 14 octombrie 2022. Îi mulțumim lui Leo pentru momentele de neuitat trăite cu el la conducerea tehnică – promovarea în Superligă, succesele din acest sezon, promovarea și dezvoltarea tinerilor jucători încununată cu selecții la loturile naționale.

Pentru acestea și multe altele îți suntem recunoscători, Leo Grozavu! Îți dorim multe realizări pe toate planurile!”, au anunțat oficialii din Moldova, pe site-ul oficial. În cariera sa de antrenor, Leo Grozavu le-a mai pregătit pe: Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, FC Botoșani. Luceafărul Oradea, FC Botoșani, Gaz Metan, ACS Poli Timișoara, Petrolul și Sepsi.

