Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB

UPDATE: FCSB a aflat cu cine se va duela în turul doi al UEFA Conference League. Roș-albaștrii o vor întâlni pe Auda (Letonia). CFR Cluj va juca împotriva câștigătoarei dintre Alashkert și Yelimay Semey.
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(Ştire iniţială)
În scurt timp, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția), FCSB și CFR Cluj își vor afla adversarele din turul doi preliminar al Conference League.
Lista de posibili adversari pentru FCSB și CFR Cluj
FCSB și CFR Cluj au ambele statutul de cap de serie pentru tragerea la sorți de miercuri, astfel că amândouă au și aceeași listă de posibili adversari.
Iar pe aceasta se regăsesc următoarele echipe:
Vllaznia Shkoder
FK Panevezys
Neftchi Baku
Motherwell
Víkingur
La Fiorita
DAC Dunajska Streda
GAIS Goteborg
IFK Goteborg
NK Varazdin
Beitar Jerusalem
Zira FK
Decic Tuzi
Dila Gori
MSK Zilina
Vojvodina Novi Sad
BATE Borisov
Hapoel Tel-Aviv
Paksi FC
DVSC Debrecen
LNZ Cherkasy
Polissya Zhytomyr
Zeleznicar Pancevo
FK Sarajevo
Atletic Club d’Escaldes
St Joseph’s
FC Santa Coloma
Dinamo Tbilisi
Alashkert FC
Aluminij
Koper
NK Bravo
Zimbru Chisinau
Valur Reykjavik
FK Auda
ŢSKA 1948 Sofia
Shelbourne
Derry City
IF Vestri
KF Dukagjini
Valletta FC
Coleraine
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