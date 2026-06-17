Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB

Jucătorii FCSB-ului se bucură, după un gol marcat într-un meci / Sport Pictures

UPDATE: FCSB a aflat cu cine se va duela în turul doi al UEFA Conference League. Roș-albaștrii o vor întâlni pe Auda (Letonia). CFR Cluj va juca împotriva câștigătoarei dintre Alashkert și Yelimay Semey.

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(Ştire iniţială)

În scurt timp, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția), FCSB și CFR Cluj își vor afla adversarele din turul doi preliminar al Conference League.

Lista de posibili adversari pentru FCSB și CFR Cluj

FCSB și CFR Cluj au ambele statutul de cap de serie pentru tragerea la sorți de miercuri, astfel că amândouă au și aceeași listă de posibili adversari.