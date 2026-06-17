Home | Fotbal | Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB

Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB

Radu Constantin Publicat: 17 iunie 2026, 15:20

Comentarii
Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB

Jucătorii FCSB-ului se bucură, după un gol marcat într-un meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

UPDATE:  FCSB a aflat cu cine se va duela în turul doi al UEFA Conference League. Roș-albaștrii o vor întâlni pe Auda (Letonia). CFR Cluj va juca împotriva câștigătoarei dintre Alashkert și Yelimay Semey.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

……………………

(Ştire iniţială)

În scurt timp, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția), FCSB și CFR Cluj își vor afla adversarele din turul doi preliminar al Conference League.

Lista de posibili adversari pentru FCSB și CFR Cluj

FCSB și CFR Cluj au ambele statutul de cap de serie pentru tragerea la sorți de miercuri, astfel că amândouă au și aceeași listă de posibili adversari.

Reclamă
Reclamă

Iar pe aceasta se regăsesc următoarele echipe:

Vllaznia Shkoder
FK Panevezys
Neftchi Baku
Motherwell
Víkingur
La Fiorita
DAC Dunajska Streda
GAIS Goteborg
IFK Goteborg
NK Varazdin
Beitar Jerusalem
Zira FK
Decic Tuzi
Dila Gori
MSK Zilina
Vojvodina Novi Sad
BATE Borisov
Hapoel Tel-Aviv
Paksi FC
DVSC Debrecen
LNZ Cherkasy
Polissya Zhytomyr
Zeleznicar Pancevo
FK Sarajevo
Atletic Club d’Escaldes
St Joseph’s
FC Santa Coloma
Dinamo Tbilisi
Alashkert FC
Aluminij
Koper
NK Bravo
Zimbru Chisinau
Valur Reykjavik
FK Auda
ŢSKA 1948 Sofia
Shelbourne
Derry City
IF Vestri
KF Dukagjini
Valletta FC
Coleraine

Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de leiSute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Observator
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus
Fanatik.ro
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus
14:23

Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!
14:23

VideoMomentul viral de la Campionatul Mondial 2026: Lionel Messi a plâns pe teren după un gol marcat
13:42

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:36

Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026
13:20

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
13:16

Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 3 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României