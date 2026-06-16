Cine e ML Vitebsk, adversara Universităţii Craiova din Champions League! Are un singur trofeu câştigat în toată istoria

Universitatea Craiova şi-a aflat adversarul din primul tur preliminar al Champions League, sezonul 2026-2027, iar oltenii urmează să se cofrunte cu ML Vitebsk, campioana din Belarus.
Formaţia cu care urmează să joace campioana României are un lot care este evaluat de transfermarkt la 12,88 de milioane de euro, iar cel mai important jucător este cotat la 3,2 milioane de euro, practic mai bine de un sfert din valoarea totală.
Cine e vedeta celor de la ML Vitebsk, viitoarea adversară a Universităţii Craiova
Shamar Nicholson este vedeta formaţiei din Belarus, un atacant din Jamaica de 29 de ani care este împrumutat de la Club Tijuana, din Mexic. El a fost luat în luna martie şi a avut până acum 12 meciuri, nereuşind însă să marcheze vreun gol.
De-a lungul carierei, africanul a fost în curtea altor formaţii mai bine cotate, precum Spartak Moscova sau Charleroi, iar în Mexic ajungea în startul anului 2025, când era cumpărat în schimbul a 1,6 milioane de euro de la gruparea din Rusia.
Cele mai importante informaţii despre ML Vitebsk
ML Vitebsk este un club fondat în 1971, aflat într-un oraş de peste 340.000 de locuitori, situat la graniţa cu Rusia. Tocmai din cauza conflictului dintre Rusia şi Ucraina, confruntarea din tur urmează să aibă loc în altă ţară, şanse bune să se dispute chiar în Ungaria.
Titlul câştigat în 2025 a fost primul şi singurul trofeu pe care echipa îl are până acum în palmares, iar datorită acestui succes poate evolua acum în preliminariile Champions League, unde dă piept cu Universitatea Craiova.
De altfel, echipa ML Vitebesk a promovat în primul eşalon la finalul stagiunii 2023-2024, cu atât mai importantă fiind performanţa câştigării campionatului. La nivel de transferuri, recordul pentru cel mai scump jucător cumpărat a fost bătut recent, când Bassekou Diabaté a fost luat din Norvegia, de la Stabaek, pentru 500.000 de euro.
Recordurile celor de la Vitebsk
La nivel de vânzări, cel mai scump jucător cedat de formaţia din Belarus în toată istoria sa a fost Aleksey Butarevich, dat pentru 100.000 de euro la rivala din campionat, Dinamo Minsk, conform cifrelor de la Transfermarkt.
În actualul sezon, care se joacă pe modelul primăvară toamnă, adică va desemnat câştigătoarea până la finalul anului, Vitebsk este pe locul 2, cu 24 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo Minsk, cu 11 etape scurse.
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