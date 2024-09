"Trebuie să fie pe primul loc!" Ionuţ Lupescu, impresionat de Dinamo! Mesaj ferm despre Zeljko Kopic - Antena Sport

Ionuţ Lupescu, impresionat de Dinamo Jucătorii lui Dinamo, la finalul unui meci/ Hepta Ionuţ Lupescu s-a declarat impresionat de Dinamo, după ce „câinii” au avut rezultate foarte bune în acest sezon. Fostul internaţional a transmis un mesaj ferm şi despre Zeljko Kopic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo se clasează pe podium, după zece etape disputate. „Câinii” se vor duela cu Botoşani, în runda viitoare. Meciul se va disputa vineri şi va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Ionuţ Lupescu, impresionat de Dinamo Ionuţ Lupescu a transmis că locul lui Dinamo este în fruntea clasamentului. Acesta a subliniat că pentru Zeljko Kopic a fost extrem de important faptul că a avut jucătorii la dispoziţie pe perioada pregătirii de vară. Lupescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului lui Dinamo, subliniind faptul că tehnicianul croat a ales să rămână pe banca echipei din Ştefan cel Mare, în ciuda perioadei dificile pe care a traversat-o la finalul sezonului trecut. „Sunt dezamăgit, ar trebui să fie pe primul loc Dinamo, acolo trebuie să le fie locul. Mă bucur că au rezultate bune, marele avantaj pentru Kopic a fost că a reușit să aibă marea majoritate a jucătorilor în pregătirea din vară, s-a văzut acest lucru. Sper să adune cât mai multe puncte și vom vedea unde vor termina. Reclamă

Dacă nu ar avea accidentați ar fi bine, dar și acum se confruntă cu accidentări. Nu știu dacă lotul este atât de bun încât să-ți permiți să ai jucători accidentați. Kopic e pregătit mereu, a avut un sezon greu anul trecut, dar a fost singurul care a ieșit și a zis că vrea să rămână, a reușit acum să facă o treabă foarte bună”, a declarat Ionuţ Lupescu, conform digisport.ro.

Zeljko Kopic așteaptă întăriri la Dinamo după 1-1 cu Oțelul

Zeljko Kopic a dezvăluit că așteaptă întăriri la Dinamo după 1-1 cu Oțelul! Antrenorul echipei din Ștefan cel Mare nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul partidei de la Galați.

„A fost un meci bun, interesant, cu multă intensitate. În prima repriză ne-au dominat, am făcut presing și am înscris din penalty, dar nu am avut posesia.

În a doua repriză am schimbat unele lucruri, am controlat meciul, le-am dat șanse și unor jucători tineri, iar în final sunt mulțumit. Ultima ocazie a lui Caragea, am avut ghinion, dar egalul este un rezultat echitabil. Îmi place ca echipa să joace un fotbal frumos, dar fără o luptă nu se pot face lucruri importante. Jucătorii au dat totul astăzi. (n.r. așteptați jucători noi?) Da. Nu vreau să vorbesc despre nume, președintele și departamentul de scouting știu ce îmi doresc", a spus Zeljko Kopic la digisport.ro, după Oțelul – Dinamo 1-1.

