Zeljko Kopic așteaptă întăriri la Dinamo după 1-1 cu Oțelul! Mesaj categoric despre transferuri - Antena Sport

Zeljko Kopic a dezvăluit că așteaptă întăriri la Dinamo după 1-1 cu Oțelul! Antrenorul echipei din Ștefan cel Mare nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul partidei de la Galați.

Meciul dintre Oțelul Galați și Dinamo a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

Zeljko Kopic așteaptă întăriri la Dinamo după 1-1 cu Oțelul!

După meci, Kopic a dezvăluit că este mulțumit de rezultatul obținut de jucătorii săi, dar și de prestația acestora.

Totodată, antrenorul lui Dinamo a menționat faptul că așteaptă, în continuare, întăriri la echipă.

„A fost un meci bun, interesant, cu multă intensitate. În prima repriză ne-au dominat, am făcut presing și am înscris din penalty, dar nu am avut posesia.