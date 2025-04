Mirel Rădoi a lăsat uşa vestiarului deschisă pentru ca oltenii să audă bucuria jucătorilor de la CFR Cluj! Ce a spus despre loteria penalty-urilor - Antena Sport

Mirel Rădoi a vorbit despre eliminarea Universităţii Craiova din sferturile Cupei României. Antrenorul oltenilor a dezvăluit că a lăsat uşa vestiarului deschisă pentru ca jucătorii să audă bucuria fotbaliştilor de la CFR Cluj.

Urmează meciul din campionat dintre cele două rivale, din runda a treia a play-off-ului. CFR Cluj e pe locul 3, la două puncte distanţă de primele două clasate, FCSB şi Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a lăsat uşa vestiarului deschisă pentru ca oltenii să audă bucuria jucătorilor de la CFR Cluj

„Cred că am controlat partida, chiar şi când nu am avut posesia. Am deschis scorul, din păcate ne-au egalat şi după aceea am avut ceva probleme, nu am închis spaţiile, au avut faze fixe. Se vede lipsa de experienţă. Poate suntem neinspiraţi la alegerea celor cinci. Ştim jucătorii care bat, am bătut şi la antrenamente. E o analiză pe care am avut-o şi pentru noi şi pentru adversari, dar s-a risipit totul în câteva secunde.

Dacă s-ar fi respectat tot ce am vorbit, s-ar fi executat multe penalty-uri. Dacă era să alegem să pierdem, măcar pierdeam în 90 de minute. Trebuie să ajungem la hotel, să ne revenim şi să vedem pe cine putem folosi luni. E un teren cu nisip şi noroi, e un avantaj pentru ei, au jucători puternici.

Dezamăgit puțin, îngrijorat mai mult. Mai bine pierdeam în 90 de minute, nu în 120. Au fost probleme în avion, în autocar, nu știu, n-am putut să introducem 3 jucători, vom vedea pe cine vom băga luni în campionat.