Marius Şumudică, "săgeţi" către FCSB după derby-ul câştigat cu Dinamo. "Credeţi că domnul Şucu are nevoie de asta?" - Antena Sport

Atunci, trebuia să le plătim și nu ne permiteam. Noi nu ne dorim, uite și cu FCSB, noi nu ne dorim să facem bani. Credeți că domnul Șucu are nevoie de bani din încasările de aici? (n.r. Visați ca antrenor să jucați cu 55.000 de suporteri în tribună?) Nu!”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă, după Rapid – Dinamo 1-0.

Marius Şumudică a spus de ce a plâns în derby-ul cu Dinamo

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a dezvăluit motivul pentru care a fost surprins în lacrimi în timpul derby-ului cu Dinamo. Giuleştenii s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională, dar antrenorul rapidist a avut şi motive de supărare.

„Au fost lacrimi de părere de rău. Eu în 7 luni ce am trăit la Rapid, nu vreau să trăiască nimeni. A fost o descărcare, când am văzut fularele şi jumătate de tribună goală.

Sunt foarte multe lucruri. Mi-a fost extrem de greu să lucrez la Rapid. Nu vreau să par o victimă, dar au apărut fel de fel de subiecte. Iar eu trebuie să ţin grupul. Şi când am nevoie de un sprijin din exterior, am răbufnit. Nu am făcut nimic, doar am început să plâng”, a declarat Marius Şumudică, la primasport.ro.