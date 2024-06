Tudor Băluță și-a anunțat plecarea de la Farul! Mesajul postat pe rețelele de socializare: "Nu am putut ajuta echipa" - Antena Sport

Plec totuși cu mândria și recunoștința de a fi câștigat primul titlu din istoria Farului! Un moment pe care îl voi prețui întotdeauna. Meciul ce ne-a făcut victoriosi, ridicarea trofeului și sărbătoarea din Piața Ovidiu alături de voi sunt și vor fi mereu amintiri de neuitat!

Închei prin a vă mulțumi vouă, domnului Hagi, întreg staff-ului tehnic, medical, tuturor angajaților clubului și bazei și, nu în ultimul rând, colegilor mei, de la primul până la ultimul alături de care am avut plăcerea de a juca în acești doi ani! Așa cum am mai spus-o, Constanța a fost, este și va fi întotdeauna o a doua mea casă!

Vă mulțumesc din suflet!

Al vostru, Tudor Băluță”, a transmis mijlocașul, prin intermediul rețelelor de socializare.

În urmă cu puțin timp s-a scris că Gigi Becali ar încerca să îl aducă pe Tudor Băluță la FCSB. Totuși, patronul de la FCSB a anunțat, în exclusivitate pentru AntenaSport, că informația apărută nu a fost adevărată.

Gică Popescu anunţă „revoluţia” la Farul, în sezonul viitor

Gică Popescu a transmis că îş doreşte să aducă noi acţionari la Farul, în această vară, pentru ca bugetul echipei, care este în prezent de şapte milioane, să crească. Acesta îşi doreşte ca formaţia lui Gică Hagi să devină o forţă în Liga 1, pentru a se putea bate cu celelalte echipe, cu bugete mult mai mari.

„Avem acelaşi obiectiv în fiecare an, play-off-ul, promovare de tineri. Şi să mergem cât mai sus, după ce intrăm în play-off. Am vrea să ne batem în fiecare an la campionat. Ne batem, de fapt. În fotbal există un singur obiectiv, meciul următor.