Reacţia lui Gigi Becali legată de transferul lui Tudor Băluţă la FCSB! - Antena Sport

Daniel Popa a semnat un contract uriaş cu FCSB! Salariu de senzaţie şi prime cu care Gigi Becali îl poate îmbogăţi

Daniel Popa a fost convins de Gigi Becali şi a semnat un contract uriaş cu FCSB. U Cluj va primi 300.000 de euro în schimbul atacantului de 28 de ani care are peste 100 de meciuri jucate şi în tricoul lui Dinamo.

Popa vine după cel mai bun sezon al carierei. În cele 36 de meciuri din campionat a înscris 11 goluri şi a oferit 5 pase decisive. Are o cotă de piaţă de 850.000 de euro.

Gigi Becali a anunţat că Daniel Popa este „pariul” lui pentru preliminariile UEFA Champions League. I-a propus un salariu de senzaţie pentru a-l aduce de la Cluj.

Potrivit fanatik.ro, Daniel Popa a semnat un contract valabil pentru doi ani. Acesta va primi 16.000 de euro lunar, cu 4.000 mai mult decât avea la U Cluj.

Bonusurile sunt pe măsură. Daniel Popa va încasa 80.000 de euro dacă FCSB se va califica în grupele oricărei cupe europene: UEFA Champions League, Europa League sau Conference League.

Daniel Popa a jucat, de-a lungul carierei, pentru Chindia Târgovişte, Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana Citizen şi U Cluj.

„Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000”, spunea Gigi Becali cu o zi în urmă, la digisport.ro.