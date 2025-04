Ultimele detalii despre noul stadion Dinamo. Când vor începe lucrările şi când va fi gata "diamantul" din Ştefan cel Mare - Antena Sport

Dinamo, reacție oficială după ce a fost semnat contractul pentru noul stadion

Dinamo a oferit o reacție oficială, după ce a fost semnat contractul pentru noul stadion din Ștefan cel Mare. „Câinii” sunt în extaz, după ce așteptarea a luat sfârșit.

„16.04.2025

O zi care va avea o importanță mare în istoria lui Dinamo.

Guvernul României a semnat astăzi contractul pentru NOUA ARENĂ MULTIFUNȚIONALĂ DINAMO.

Am visat, am suferit și am sperat ani și ani, iar acum soarele iese și pe strada noastră”, a anunțat Dinamo, pe conturile oficiale de socializare.